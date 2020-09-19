Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Portekiz 2. Ligi'nden scout transferi olarak kadrosuna kattığı Marcao, gün geçtikçe değerleniyor. Sol ayaklı olan ve geriden oyun kurma özelliklerine sahip olan Marcao için İtalyan devi Roma ciddi bir şekilde ilgileniyor. Basında yer alan iddialara göre, Roma'nın Marcao'ya olan ilk teklifi 12 milyon Euro iken, teklif yükseltildi. Roma, yıldız stoperi ısrarla kadrosuna katmak istiyor. Bunun için sınırları zorlayan İtalyan devi, teklifini 13 milyon Euro'ya çıkarttı.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Yapılan görüşmede Romalı yöneticiler teklifi 13 milyon euroya çıkarsa da, sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Tarafların Başakşehir-Galatasaray maçının ardından yeniden masaya oturması bekleniyor. Galatasaray, Marcao'nun satılması durumunda büyük bir gelir elde edecek. Bu bonservis gelirini stoper ve orta sahaya yatıracak olan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde transferde hareketli günler geçirebilir.