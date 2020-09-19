İstanbul Valiliği açıkladı: HES kodu kullanımı zorunlu hale geldi!Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı!Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!İstanbul için rahatlatan açıklama! Endişe yaratacak düzeyde değil...19 Eylül spor manşetleri | 19 Eylül spor gazetesi sayfalarıAdalet Bakanlığı 1100 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak!Macron Türkçe tweet paylaştı: "Diyaloğu yeniden açalım"Alex Telles, İngiliz devine satılıyor! İşte Galatasaray'ın transferden kazancı...Antalya'da yok artık dedirten ölüm: Elektrik demirlerine temas etti...
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!

Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!

Galatasaray'ın yükselen yıldızı stoper Marcao'ya, İtalyan devi Roma'dan yeni bir teklif geldi. İlk teklifi 12 milyon Euro olan Roma, Marcao için 13 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Portekiz 2. Ligi'nden scout transferi olarak kadrosuna kattığı Marcao, gün geçtikçe değerleniyor. Sol ayaklı olan ve geriden oyun kurma özelliklerine sahip olan Marcao için İtalyan devi Roma ciddi bir şekilde ilgileniyor. Basında yer alan iddialara göre, Roma'nın Marcao'ya olan ilk teklifi 12 milyon Euro iken, teklif yükseltildi. Roma, yıldız stoperi ısrarla kadrosuna katmak istiyor. Bunun için sınırları zorlayan İtalyan devi, teklifini 13 milyon Euro'ya çıkarttı. 

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR 

Yapılan görüşmede Romalı yöneticiler teklifi 13 milyon euroya çıkarsa da, sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Roma, Marcao'ya yaptığı teklifi arttırdı!

Tarafların Başakşehir-Galatasaray maçının ardından yeniden masaya oturması bekleniyor. Galatasaray, Marcao'nun satılması durumunda büyük bir gelir elde edecek. Bu bonservis gelirini stoper ve orta sahaya yatıracak olan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde transferde hareketli günler geçirebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT