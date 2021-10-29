İtalya Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç ile futbol şöleni yaşanacak. Ligin 11. haftasındaki mücadelede Roma ile Milan kozlarını paylaşacak. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ROMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Milan maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ROMA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Roma - Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve BilyonerTV platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.