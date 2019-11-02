Roma, sahasında Napoli'yi 2 - 1 yendi

Mert Çetin, Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı

Milli futbolcu Cengiz Ünder 81'inci dakikada oyuna dahil oldu

İtalya Serie A'da 11'inci hafta karşılaşmasında Roma, sahasında Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Nicolo Zaniolo ve 55'inci dakikada Jordan Veretout kaydetti. Napoli'nin tek golünü ise 72'nci dakikada Arkadiusz Milik attı.

Bu arada Romalı futbolcu Kolarov 26'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

MERT ÇETİN İLK 11'DE

22 yaşındaki Türk stoper Mert Çetin, Roma formasıyla Napoli karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, savunmadaki başarılı müdahaleleriyle de alkış topladı. Mert Çetin, uzatma dakikalarında ise 2 sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

CENGİZ SONRADAN OYUNDA

Bir başka Türk futbolcu Cengiz Ünder ise uzun süren sakatlıktan sonra forma bulduğu maçta 81'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Roma puanını 22'ye yükseltirken, Napoli 18 puanda kaldı.

Kaynak: DHA