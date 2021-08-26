İlk maçta Roma ile karşılaşan Trabzonspor, iyi oynadığı maçta yediği basit gollerle rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bu maçta hata yapmayarak tur atlamayı planlayan bordo mavililerin maçını izlemek isteyenler ise internette Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle| Atv canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

ROMA - TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Roma'da, Stadio Olimpico Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi canlı olarak izlemek için Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ROMA - TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI ATV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu rakibi karşısında tüm şartları zorlayacak olan Trabzonspor'un bu karşılaşması Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. Atv kanalını canlı olarak izlemek için Roma - Trabzonspor maçı Atv canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.