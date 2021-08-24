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Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki zorlu rakibine ilk maçta mağlup olmuştu. İkinci maç için deplasmana gidecek olan Trabzonspor'da akıllara Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları geldi. Cevaplar haberimizde...

Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçtaki etkili oyununa rağmen rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bordo mavililerin kazanmak istediği rövanş mücadelesini merak eden taraftarlar ise internette Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı.. İşte cevaplar...

ROMA - TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bordo mavililerin zorlu rakibini geçmeyi hedeflediği bu heyecan dolu karşılaşma Roma'da, Stadio Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.

ROMA - TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu heyecan verici karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. 

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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