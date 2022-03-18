Roma'da başlayan aşk Beykoz'da son buldu! Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı! 8 yıllık evlilik o nedenle mi bitti?

En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel ile tek celsede boşandı.

Selen Görüzel'in tiyatro sahnesinde öpüşmesiyle aralarının açıldığı hatta ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyordu. Hamdi Alkan ve 2014 yılında hayatlarını birleştirdiği eşi Selen Görgüzel'in evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları söyleniyordu. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." demişti.