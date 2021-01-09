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Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

Genç kızların sevgilisi ünlü oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için Roma'ya gitti. Yaman otel çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

Sık sık yurt dışı seyahatlerinde yabancı hayranlarının yakın markajına alınan Can Yaman yine büyük bir ilgiyle karşılandı.

Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

Son olarak Bay Yanlış dizisi ile ekranlarda boy gösteren Yaman, İtalya'da bir makarna markasının yüzü oldu.

Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu çekimler için gittiği Roma'da yine izdihama neden oldu.

Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

Can Yaman'ı gören hayranlarının, salgını hiçe sayarak izdiham yaratması tepki çekti.

Çekimleri 5 Ocak'ta başlaya reklam filmini dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekiyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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