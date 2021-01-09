Roma'da Can Yaman izdihamı yaşandı!

Sık sık yurt dışı seyahatlerinde yabancı hayranlarının yakın markajına alınan Can Yaman yine büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son olarak Bay Yanlış dizisi ile ekranlarda boy gösteren Yaman, İtalya'da bir makarna markasının yüzü oldu.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu çekimler için gittiği Roma'da yine izdihama neden oldu.

Can Yaman'ı gören hayranlarının, salgını hiçe sayarak izdiham yaratması tepki çekti.

Çekimleri 5 Ocak'ta başlaya reklam filmini dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek çekiyor.