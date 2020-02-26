Roma'da üst düzey Kovid-19 toplantısı

ROMA/DAKAR/ERİVAN (AA) - Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü (ECDC) Andrea Ammon, İtalya ve Avrupa genelindeki durumu takip ettiklerini belirterek ülkeden ülkeye değişmek üzere benzer vakaların Avrupa'da da görülebileceğini söyledi.

AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon, Avrupa'da şu ana kadar 12 ile en çok ölümlü vakanın görüldüğü İtalya'nın başkenti Roma'da Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın ev sahipliğinde koronavirüs toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından konuşan ECDC Direktörü Ammon, ECDC olarak İtalya ve AB'de kitlelere etki açısından genel riski sürekli gözden geçirdiklerinin altını çizerek, "Bizim şu anki değerlendirmemiz, ülkeden ülkeye değişmek üzere benzer vakaların Avrupa'da da görüleceği şeklindedir." dedi.



WHO Avrupa Direktörü Kluge ise koronavirüsün 13'ü Avrupa’da olmak üzere 33 ülkeye yayıldığını hatırlatarak İtalya'nın taşıdığı bu yükün Avrupa'nın da yükü olduğunu, o nedenle Roma’ya geldiğini söyledi.

Kovid-19 görülen her 5 vakadan 4'ünün iyileştiğine dikkati çeken Kluge, farklı hastalıkları olan 65 yaş üstü hastalarda ölüm oranının yüzde 2 olduğunu dile getirdi.

Kluge, İtalyanlara, hükümetin önerdiği tedbirleri uygulaması çağrısında bulunarak, "Bir aşı geliştirmek için 1,5 yıl gerekiyor ama ülkelerin iş birliği sayesinde Ebola'ya karşı başarı elde edildi." diye konuştu.

AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Kyriakides de "Şu anda sadece bu virüsün (İtalya'daki) kökeni değil, nasıl yayıldığına dair de pek çok bilinmeyen nokta var." ifadesini kullandı.



Sağlık Bakanı Speranza da virüsün sınır tanımadığına işaret ederek geniş kapsamlı iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Diğer yandan, Başbakan Giuseppe Conte de yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:



"Büyük sorumluluk taşıyan bizler, bu salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmeye odaklandık. Uygulamaya koyduğumuz tüm girişimler, bize sahadaki uzmanların aktardıklarına ve bilimsel temele dayanıyor. Önümüzdeki günlerde önlemlerin sonuçlarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

- Afganistan'dan Kovid-19 ile mücadele için 25 milyon dolar

Afganistan hükümeti de iki gün önce ülkede ilk kez görülen Kovid-19 ile mücadele için 25 milyon dolar bütçe tahsis etti.

Cumhurbaşkanlığı da 27 Şubat'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilen Eşref Gani'nin yemin töreninin Kovid-19 nedeniyle 9 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19'un ilk görüldüğü Herat'ta bu virüsün daha fazla yayılmaması için kentteki tüm hamam, yüzme havuzu ve eğitim merkezlerinin geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Ermenistan da komşusu İran'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi önlem aldı.

Savunma Bakanlığı, İran'daki Kovid-19 salgını nedeniyle askeri birliklere sınırlamalar getirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da ve bölgedeki koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bütün birimlerinde askerlerin aileleri ve yakınları ile görüşmesi yasaklanmıştır. Askerlerin tedavi amaçlı dahil her türlü izinleri iptal edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



Başbakan Nikol Paşinyan da İran ile kara sınırlarının geçici süreliğine iki hafta kapatma kararı alındığını duyurdu.







Kaynak: AA