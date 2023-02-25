Romain Alessandrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Alessandrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romain Alessandrini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romain Alessandrini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Romain Alessandrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Alessandrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romain Alessandrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Alessandrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Alessandrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Alessandrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Alessandrini 3 Nisan 1989 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Alessandrini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Romain Alessandrini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Alessandrini'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Alessandrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Alessandrini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romain Alessandrini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Alessandrini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2010 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2012 yılında Rennes

1 Temmuz 2014 yılında Marsilya

31 Ocak 2017 yılında Los Angeles

17 Şubat 2020 yılında QD Huanghai

25 Nisan 2022 yılında SZ FC

Romain Alessandrini kimdir

Romain Alessandrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Alessandrini şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Plan-de-Cuques (1996-1999), Olympique Marseille (1999-2005), FC Gueugnon (ab 2005)

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Romain Alessandrini nereli

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