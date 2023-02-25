Romain Amalfitano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Amalfitano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Amalfitano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Amalfitano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Amalfitano 27 Ağustos 1989 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Amalfitano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Romain Amalfitano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Amalfitano'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Amalfitano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RomainAmalfi

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Romain Amalfitano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Amalfitano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romain Amalfitano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Amalfitano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Évian

1 Temmuz 2010 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

4 Eylül 2013 yılında Dijon

30 Haziran 2014 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Dijon

25 Ekim 2020 yılında Al-Faisaly FC

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Romain Amalfitano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Amalfitano şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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