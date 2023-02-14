Romain Bayard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Bayard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romain Bayard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romain Bayard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Romain Bayard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Bayard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romain Bayard

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Bayard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Bayard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Bayard 15 Ekim 1993 tarihinde Compiègne şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Bayard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Romain Bayard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Romain Bayard'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Romain Bayardboyu ve yaşı kaç

Romain Bayard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romain Bayard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Romain Bayard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Bayard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Sochaux B

11 Temmuz 2013 yılında ASM Belfort

2 Ekim 2013 yılında Choisy-au-Bac

1 Temmuz 2015 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2016 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2017 yılında Tours FC

1 Temmuz 2019 yılında Pau FC

27 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Romain Bayard kimdir

Romain Bayard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Bayard şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Chevrières, AFC Compiègne, US Chantilly, FC Sochaux (2009-2011)

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Romain Bayard nereli

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