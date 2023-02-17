Romain Donnez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Donnez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Donnez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Donnez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Donnez 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Donnez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romain Donnez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Donnez'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Donnez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Donnez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Romain Donnez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Donnez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Charleroi U18

1 Temmuz 2021 yılında Charleroi U21

25 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Romain Donnez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Donnez şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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