Romain Gall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Gall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romain Gall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romain Gall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Romain Gall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Gall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Gall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Gall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Gall 31 Ocak 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Romain Thierry Marie Gall şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Gall Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romain Gall, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Romain Gall'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romain Gall Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RomainGall

http://www.instagram.com/romaingall/

Romain Gallboyu ve yaşı kaç

Romain Gall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Gall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romain Gall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Gall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RSL Academy

1 Temmuz 2011 yılında FC Lorient U19

1 Ağu 2014 yılında Columbus Crew

3 Temmuz 2015 yılında Austin Aztex

31 Aralık 2015 yılında Columbus Crew

31 Mart 2016 yılında Nyköping

22 Ocak 2017 yılında GIF Sundsvall

18 Temmuz 2018 yılında Malmö FF

1 Nisan 2020 yılında Stabæk Fotball

24 Ağu 2020 yılında Malmö FF

25 Ağu 2020 yılında Örebro SK

31 Aralık 2020 yılında Malmö FF

30 Mart 2021 yılında Örebro SK

4 Ağu 2021 yılında Malmö FF

23 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Romain Gall kimdir

Romain Gall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Gall şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herndon (-2009), D.C. United (2009-2010), Real Salt Lake City (2010-2011), FC Lorient (2011-2014)

Romain Gall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 27 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştır.

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Romain Gall nereli

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