Romain Hamouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Hamouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Hamouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Hamouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Hamouma 29 Mart 1987 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Hamouma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Romain Hamouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Hamouma'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Hamouma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.hamouma21/

Romain Hamouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romain Hamouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romain Hamouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Hamouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Besançon RC

1 Temmuz 2009 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2010 yılında SM Caen

19 Temmuz 2012 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Romain Hamouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Hamouma şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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