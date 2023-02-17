Romain Kursner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Kursner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Kursner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Kursner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Kursner 23 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Kursner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romain Kursner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Romain Kursner'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Kursner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Kursner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romain Kursner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Kursner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Servette U18

30 Ocak 2014 yılında Servette FC

1 Temmuz 2017 yılında Etoile Carouge

Romain Kursner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Kursner şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Romain Kursner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lancy-Sports, Servette FC

İsviçre U18 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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