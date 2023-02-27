Romain Ruffier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Ruffier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Ruffier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Ruffier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Ruffier 4 Ekim 1989 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Ruffier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romain Ruffier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Romain Ruffier'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Ruffier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Ruffier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romain Ruffier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Ruffier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Metz

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2011 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2013 yılında FC Rouen 1899

1 Ağustos 2013 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2016 yılında RFCU Luxembourg

Romain Ruffier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Ruffier şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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