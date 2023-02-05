Romain Spano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Spano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Spano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Spano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Spano 31 Ekim 1994 tarihinde Aubagne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Spano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Romain Spano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Romain Spano'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Romain Spano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romain Spano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romain Spano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Spano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Saint-Étienne B

1 Ağu 2014 yılında RC Lens B

26 Ocak 2016 yılında ASF Andrézieux-B

1 Ocak 2018 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2018 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2019 yılında Clermont Foot

5 Temmuz 2019 yılında FC Annecy

Romain Spano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Spano şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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