Romain Turco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Turco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Turco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Turco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Turco 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Turco Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romain Turco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Turco'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Romain Turco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Turco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Romain Turco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Turco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2022 yılında URSL Visé

Romain Turco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Turco şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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