Romalılar arazilerini sulamak için dağları delmiş

Romalıların, bin 700 yıl önce nehirden akan su ile arazilerini sulamak için dağı delerek 150 metre uzunluğunda su tüneli açtığı ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Geçitli (Kantara) köyü sınırları içerisinde Kantara bölgesinde bulunan dağlık alanda Roma Dönemi'ne ait bin 700 yıllık ilginç bir yapı ortaya çıktı. Daha önce köylüler tarafından varlığı bilenen ancak yetkililer tarafından ilk kez tespit edilen su tünelinin içine girildi.

Romalılar tarafından oyularak 80 santim genişliğinde 1,5-2 metre yüksekliğinde açılan 150 metre uzunluğundaki tünelin, Sofraz Çayı'ndan akan suyu arazilere ulaştırmak için yapıldığı tespit edildi. Çayın kenarında yapılan su kanalı, açılan su tüneliyle birleşerek güneyindeki tarım arazilerine uzanıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Geçitli köyü Muhtarı Abdullah Güllü ile birlikte su tüneline girdi. İçerisinde yarasaların yaşadığı tünelin, ilginç yapısıyla önemli bir tarihi yapı olduğu ifade edildi. Aynı bölgede yapılan incelemelerde yine Roma dönemine ait yaşam alanları, kaya mezarları bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, tünelin muazzam bir yapı olduğunu belirterek, "M.S. 3. yüzyılda, yani günümüzden bin 700 yıl öncesine ait bu tünelin Sofraz Çayı'ndan akan suyu yaşam alanının diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırmak için yapıldığını keşfettik. Günümüzden bin 700 yıl öncesinde yapılmış olan bu su tünelinin ne kadar muazzam bir görüntüde olduğunu gördük. Muhteşem bir işçilik, muhteşem bir sanat eseri olan bu tünel Adıyaman'da bulunan en uzun su tünelidir. Çok değerli olan bu su tünelini görmek için tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz" dedi.

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Geçitli köyü Muhtarı Abdullah Güllü ise "Daha önce burada tünel olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Müdürümüz geldi, beraber girdik. Bu taraftan girdik, öbür taraftan çıktık. İncelemelerde bulunduk. Çok muhteşem ve güzel bir tünel" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)