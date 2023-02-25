Roman Andreenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Andreenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Andreenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Andreenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Andreenko 26 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Андреенко Роман Вадимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Andreenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Andreenko'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Andreenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Andreenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roman Andreenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Andreenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Minsk II

28 Temmuz 2021 yılında BK Maxline

30 Haziran 2022 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2022 yılında BK Maxline

Roman Andreenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Andreenko şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.