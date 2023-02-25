Roman Begunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Begunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Begunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Begunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Begunov 22 Mart 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бегунов Роман Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Begunov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Roman Begunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Begunov'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Begunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Begunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Begunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Begunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Minsk

14 Temmuz 2015 yılında Dinamo Minsk

17 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2020 yılında Soligorsk

22 Ocak 2022 yılında Dinamo Minsk

Roman Begunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Begunov şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Roman Begunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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