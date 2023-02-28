Roman Bejan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Bejan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Bejan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Bejan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Bejan 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Bejan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Bejan'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Bejan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roma.593/

Roman Bejan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Bejan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Bejan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Bejan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dacia Buiucani

Roman Bejan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Bejan şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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