Roman Burak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Burak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Burak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Burak 9 Mart 2001 tarihinde Chist şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бурак Роман Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Burak Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Burak'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Burak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Burak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Burak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Burak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında BATE II

22 Nisan 2021 yılında Molodechno

Roman Burak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Burak şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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