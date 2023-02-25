Roman Burets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Burets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Burets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Burets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Burets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Burets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Burets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Burets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Burets 28 Ocak 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бурец Роман Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Burets Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Burets'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Roman Burets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Burets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Burets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Burets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2018 yılında Smolevichi

1 Ağustos 2018 yılında Granit

31 Aralık 2018 yılında Smolevichi

1 Ağustos 2019 yılında FK Uzda

17 Nisan 2020 yılında Dnepr Rogachev

Roman Burets kimdir

Roman Burets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Burets şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Roman Burets nereli

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