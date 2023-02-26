Roman Chachua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Chachua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Chachua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Chachua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Chachua 1 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რომან ჩაჩუა şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Chachua Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Roman Chachua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Chachua'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Chachua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Chachua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roman Chachua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Chachua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2015 yılında Shukura

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

29 Ocak 2019 yılında Sepidrood

31 Mart 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

1 Ocak 2022 yılında Shukura

Roman Chachua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Chachua şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.