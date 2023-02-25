Roman Danilkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Danilkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Danilkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Danilkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Danilkov 5 Haziran 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Данилков Роман Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Danilkov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Danilkov'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Danilkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rmndnlkv/

Roman Danilkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Danilkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Danilkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Danilkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gomel II

16 Nisan 2020 yılında Lokomotiv Gomel

1 Ocak 2022 yılında ara verdi

2 Şubat 2023 yılında Lokomotiv Gomel

Roman Danilkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Danilkov şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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