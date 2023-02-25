Roman Davyskiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Davyskiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Davyskiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Davyskiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Davyskiba 31 Mart 2001 tarihinde Zhlobin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Давыскиба Роман Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Davyskiba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Roman Davyskiba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Davyskiba'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Davyskiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Davyskiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Davyskiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Davyskiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

1 Nisan 2022 yılında Soligorsk

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk

Roman Davyskiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Davyskiba şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Roman Davyskiba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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