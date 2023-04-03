Roman Dobryanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Dobryanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roman Dobryanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Dobryanskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.