Roman Dobryanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Dobryanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Dobryanskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roman Dobryanskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roman Dobryanskyi 7 Nisan 2004 tarihinde Gamaliivka, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Добрянський Роман Андрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roman Dobryanskyi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Roman Dobryanskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Dobryanskyi'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roman Dobryanskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roman Dobryanskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2021 yılında Rukh Lviv U19
Roman Dobryanskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roman Dobryanskyi şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
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