Roman Dunda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Dunda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Dunda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roman Dunda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roman Dunda 16 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roman Dunda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Dunda'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roman Dunda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roman Dunda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2018 yılında SK Prevysov
1 Temmuz 2019 yılında Chlumec n/Cidl.
9 Ağustos 2020 yılında Hr. Kralove B
Roman Dunda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roman Dunda şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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