Roman Ferber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Ferber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Ferber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Ferber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Ferber 29 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Ferber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Roman Ferber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Ferber'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Ferber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Ferber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Ferber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Ferber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RSC Charleroi

29 Ağu 2016 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2017 yılında Union SG

1 Temmuz 2020 yılında Francs Borains

30 Haziran 2021 yılında Union SG

22 Temmuz 2021 yılında RFC Mandel Utd.

19 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Roman Ferber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Ferber şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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