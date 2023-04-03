Roman Fukala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Fukala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Fukala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roman Fukala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roman Fukala 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roman Fukala Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Fukala'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roman Fukala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roman Fukala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Roman Fukala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roman Fukala şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Český Těšín (2009 - 2015)
MFK Karviná (2015 - 2022)
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