Roman Gergel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Gergel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Gergel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Gergel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Gergel 22 Şubat 1988 tarihinde Bánovce nad Bebravou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Roman Gergel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Gergel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Roman Gergel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 31 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Roman Gergel'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Gergel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Gergel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Gergel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Gergel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AS Trencin

1 Ağustos 2010 yılında MSK Zilina

1 Mart 2013 yılında Tatran Presov

30 Haziran 2013 yılında MSK Zilina

1 Şubat 2014 yılında Dunajska Streda

5 Temmuz 2014 yılında Górnik Zabrze

31 Ağustos 2016 yılında Termalica

Roman Gergel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Gergel şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roman Gergel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Spartak Bánovce nad Bebravou, AS Trenčín

Slovakya takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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