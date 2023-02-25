Roman Gribovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Gribovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Gribovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Gribovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Gribovskiy 17 Temmuz 1995 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Роман Андреевич Грибовский şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Gribovskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Roman Gribovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Gribovskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Gribovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gribovskiy_roman10/

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Roman Gribovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Gribovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Gribovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Gribovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Belshina

11 Mart 2016 yılında Dnepr Mogilev

10 Mart 2017 yılında FK Lida

19 Şubat 2018 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

5 Şubat 2020 yılında FK Minsk

29 Ocak 2021 yılında Neman Grodno

Roman Gribovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Gribovskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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