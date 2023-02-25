Roman Gutor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Gutor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Gutor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Gutor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Gutor 30 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гутор Роман Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Gutor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Gutor'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Gutor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Gutor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Gutor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Gutor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Osipovichi

Roman Gutor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Gutor şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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