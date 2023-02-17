Roman Heini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Heini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Heini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Heini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Heini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Heini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Heini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Heini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Heini 31 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre,Ekvador uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Heini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Roman Heini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Heini'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Heiniboyu ve yaşı kaç

Roman Heini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Heini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Heini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Heini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Luzern U18

30 Haziran 2017 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U21

1 Ocak 2019 yılında FC Wettswil

1 Ocak 2021 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Wettswil

1 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Roman Heini kimdir

Roman Heini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Heini şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Roman Heini nereli

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