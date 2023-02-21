Roman Holis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Holis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Holis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Holis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Holis 21 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Roman Holiš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Holis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Holis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Holis'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Holis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Holis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roman Holis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Holis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Petrkovice

11 Şubat 2016 yılında Ostrava U19

18 Mart 2016 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2016 yılında Ostrava U19

26 Temmuz 2016 yılında FC Hlucin

1 Temmuz 2017 yılında Petrkovice

20 Temmuz 2018 yılında Vitkovice

14 Ocak 2019 yılında Ostrava B

21 Şubat 2019 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

20 Ağustos 2020 yılında Karvina

18 Ocak 2021 yılında Ostrava B

19 Ocak 2021 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2021 yılında Ostrava B

1 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

18 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Roman Holis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Holis şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Baník Ostrava (2005 - 2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.