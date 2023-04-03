Roman Horak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Horak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roman Horak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Horak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.