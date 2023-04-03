Roman Horak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Horak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Horak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roman Horak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roman Horak 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Roman Horák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roman Horak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Horak'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roman Horak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roman Horak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Sparta Prag U19
Roman Horak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roman Horak şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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AC Sparta Praha (2014 - )
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