Roman İlnytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman İlnytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman İlnytskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman İlnytskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman İlnytskyi 30 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ільницький Роман Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman İlnytskyi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 26 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Roman İlnytskyi'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman İlnytskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman İlnytskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman İlnytskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman İlnytskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Volyn Lutsk U19

1 Temmuz 2016 yılında Volyn Lutsk II

1 Temmuz 2017 yılında Volyn Lutsk

16 Temmuz 2018 yılında FK Polissya

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

26 Nisan 2019 yılında S. Kolbuszowa

Roman İlnytskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman İlnytskyi şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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