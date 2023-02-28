Roman Karasyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Karasyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Karasyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Karasyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Karasyuk 27 Mart 1991 tarihinde Volodymyr-Volynskyi, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Карасюк Роман Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Karasyuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Karasyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Karasyuk'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Karasyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Karasyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Karasyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Karasyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Volyn Lutsk II

1 Mart 2013 yılında Stal Alchevsk

30 Haziran 2013 yılında Volyn Lutsk II

1 Temmuz 2013 yılında Volyn Lutsk

17 Temmuz 2014 yılında Stal D.

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

19 Temmuz 2018 yılında Kisvárda

19 Ocak 2021 yılında Rukh Lviv

21 Ağustos 2022 yılında Pyunik Erivan

Roman Karasyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Karasyuk şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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