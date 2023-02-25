Roman Khovavko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Khovavko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Khovavko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Khovavko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Khovavko 2 Mart 1988 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ховавко Роман Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Khovavko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Khovavko'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Khovavko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Khovavko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Khovavko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Khovavko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2011 yılında Granit

1 Ağustos 2015 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2016 yılında Slonim

1 Ocak 2017 yılında ara verdi

1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno

Roman Khovavko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Khovavko şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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