Roman Kikalishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kikalishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kikalishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kikalishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kikalishvili 18 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რომან კიკალიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kikalishvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roman Kikalishvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Kikalishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kikalishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Kikalishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kikalishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Algeti

1 Ağustos 2016 yılında Mark Stars

1 Temmuz 2018 yılında Spaeri

Roman Kikalishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kikalishvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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