Roman Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kozel 7 Şubat 1997 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Козел Роман Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kozel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Kozel'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Kozel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roman_kozel/

Roman Kozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Kozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2017 yılında Slonim

1 Temmuz 2017 yılında Krumkachi

1 Ocak 2018 yılında Belshina

4 Ocak 2019 yılında Rukh

23 Temmuz 2019 yılında Granit

17 Nisan 2020 yılında FK Malorita

9 Nisan 2021 yılında Slonim

5 Nisan 2022 yılında Niva Dolbizno

Roman Kozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kozel şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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