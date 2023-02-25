Roman Kravchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kravchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kravchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kravchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kravchenko 16 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кравченко Роман Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kravchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 13 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Kravchenko'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Kravchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kravchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Kravchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kravchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RUOR Minsk

1 Temmuz 2021 yılında Slutsk U19

13 Kasım 2021 yılında Orsha

Roman Kravchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kravchenko şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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