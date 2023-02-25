Roman Kuleshov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kuleshov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kuleshov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kuleshov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kuleshov 14 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кулешов Роман Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kuleshov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Kuleshov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roman Kuleshov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/roma_kulech4?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Roman Kuleshov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kuleshov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Kuleshov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kuleshov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

Roman Kuleshov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kuleshov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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