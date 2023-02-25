Roman Lisovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Lisovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Lisovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Lisovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Lisovskiy 22 Kasım 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лисовский Роман Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Lisovskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Lisovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Lisovskiy'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Lisovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lisovsky_roman/

Roman Lisovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Lisovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Lisovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Lisovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında BATE II

12 Şubat 2020 yılında Isloch

31 Mart 2021 yılında Vitebsk

31 Aralık 2021 yılında Isloch

11 Ocak 2022 yılında Vitebsk

Roman Lisovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Lisovskiy şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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