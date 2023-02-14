Roman Macek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Macek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Macek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Macek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Macek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Macek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Macek

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Macek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Macek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Macek 18 Nisan 1997 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Macek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Roman Macek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 27 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Roman Macek'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Macekboyu ve yaşı kaç

Roman Macek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roman Macek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Macek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Macek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2014 yılında Juventus U19

18 Ocak 2017 yılında Bari

30 Haziran 2017 yılında Juventus

9 Ağu 2017 yılında Cremonese

30 Haziran 2018 yılında Juventus

31 Ağu 2018 yılında FC Lugano

26 Ocak 2019 yılında Juventus

27 Ocak 2019 yılında FC Lugano

Roman Macek kimdir

Roman Macek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Macek şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC FASTAV Zlín (2004 - 2013)

Roman Macek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Roman Macek nereli

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