Roman Miroshnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Miroshnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Miroshnyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Miroshnyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Miroshnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Miroshnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Miroshnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Miroshnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Miroshnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Miroshnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Miroshnyk 3 Ocak 1994 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мірошник Роман Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Miroshnyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Roman Miroshnyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Miroshnyk'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Miroshnyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miroshnik_33/

Roman Miroshnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Miroshnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Miroshnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Miroshnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stal Alchevsk

1 Temmuz 2012 yılında Metalurg II

23 Temmuz 2015 yılında Avangard K.

25 Ağustos 2020 yılında Veres Rivne

28 Ocak 2023 yılında Panevezys

Roman Miroshnyk kimdir

Roman Miroshnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Miroshnyk şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LVUFK Lugansk

Roman Miroshnyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roman Miroshnyk nereli

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