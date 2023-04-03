Roman Mokrovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Mokrovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roman Mokrovics kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Mokrovics ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.