Roman Mokrovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Mokrovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Mokrovics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roman Mokrovics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roman Mokrovics 4 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roman Mokrovics Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Mokrovics'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roman Mokrovics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roman Mokrovics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2022 yılında Olomouc U19
27 Ocak 2023 yılında Sparta Prag U19
Roman Mokrovics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roman Mokrovics şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Hranice (2012 - 2015)
SK Sigma Olomouc (2015)
SK Hranice (2015 - 2016)
SK Sigma Olomouc (2016 - 2023)
AC Sparta Praha (2023 -)
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