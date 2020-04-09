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Roman müzisyenlerden sokak konseri 

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında eğlence yerlerinin kapanması üzerine Roman müzisyenler, maskelerini takıp, sokağa çıkarak konser verdi.

Roman müzisyenlerden sokak konseri 

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında eğlence yerlerinin kapanması üzerine Roman müzisyenler, maskelerini takıp, sokağa çıkarak konser verdi.

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence sektöründeki faaliyetlerin durdurulması üzerine birçok eğlence mekanı kapatılınca bir grup roman müzisyen, maskelerini takarak sokağa çıktı. Sokak sokak müzik aletleri ile gezen müzisyenler, hem türkü hem de İzmir marşını söyledi. Tedbirler kapsamında, kendilerini evlerinde izole eden İzmirliler, balkonlara çıkarak müzisyenlere eşlik etti.

Öte yandan, bazı vatandaşlar müzisyenlere bahşiş atarak destekte bulundu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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