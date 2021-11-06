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Roman ne demek, TDK'ya göre Roman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Roman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Roman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Roman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Roman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Roman ne demek, TDK'ya göre Roman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Roman ne demek? Roman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi roman kelimesi. Peki roman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre roman nedir, roman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ROMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Roman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Roman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre roman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çingene
- İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür
- Bu türde yazılmış eser

ROMAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu, ihtiyar kitapçıdan alıp evde bayıla bayıla okuduğu küçük hissî romanlardan biriydi.

ROMAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- romanı yazılmak

ROMAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- çizgi roman, ırmak roman, nehir roman, polisiye roman, resimli roman, tarihî roman, tarihsel roman, tefrika roman, köy romanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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